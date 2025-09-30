Varandas defende “mérito” das conquistas do Sporting antes do jogo com o Napoles

"O Sporting domina o futebol português por mérito dentro de campo. O presidente do Sporting lidera um clube que é campeão por mérito, bicampeão por mérito e vai lutar por um tricampeonato por mérito”. Foi assim que Federico Varandas, respondeu aos constantes comunicados do Benfica, a denunciar dualidade de critérios de arbitragem, que segundo o clube liderado por Rui Costa, tem beneficiado os leões nos jogos do campeonato. “Este ano disse aos meus jogadores, quando a época arrancou, que o bicampeonato foi uma ligeira convulsão para o futebol português. Há 70 anos que não se via isto, mexeu com muita coisa. O tricampeonato, se acontecer, é um terramoto para o futebol português. E isto assusta muita gente e sei vai haver muita pressão e muito ruído para que não aconteça”, afirmou Frederico Varandas, presidente do Sporting, à partida para Nápoles, onde hoje joga o Sporting.O líder leonino defendeu ainda que “a comunicação tóxica e ruidosa” que os rivais fazem e que, no seu entender, condicionam arbitragens, devia ser alvo de mão pesada do Conselho de Disciplina, que se tem limitado “a passar multas de 1000... 1800 euros”. E jurando pela saúde dos filhos, que vai “para o jogo sem saber quem é o árbitro”. Rui Borges chamou 23 jogadores para o encontro com o Napoles, incluindo Ousmane Diomande, de regresso aos convocados após recuperar de uma lesão. Os leões partiram do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com duas horas de atraso, o que alterou os planos do técnico, que entrou na Liga dos Campeões com um triunfo sobre o Kairat (4-1).