Vanessa Carvalho fecha maratona europeia no 24.º lugar e Portugal é oitavo por equipas
Vanessa Carvalho foi este domingo a portuguesa mais bem classificada na maratona dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham, ao terminar no 24.º lugar, com o tempo de 2:35.50 horas, numa jornada em que Portugal contou com três representantes na prova feminina e um na masculina.
A atleta portuguesa completou os 42,195 quilómetros a 13.24 minutos da vencedora, a finlandesa Alisa Vainio, que conquistou o título europeu com 2:22.26 horas, recorde dos campeonatos.
Sara Duarte foi a segunda portuguesa a cortar a meta. Terminou na 38.ª posição, com 2:41.13 horas, enquanto Mónica Silva completou a participação individual portuguesa no setor feminino, no 44.º lugar, com 2:46.06.
Os resultados das três atletas permitiram ainda a Portugal entrar na classificação coletiva da maratona feminina. A seleção nacional terminou no oitavo lugar por equipas, numa prova em que a Grã-Bretanha conquistou o título coletivo.
Na competição masculina, Carlos Costa foi o único representante português e concluiu a maratona em 2:23.41 horas. O atleta, de 40 anos, chegou aos Europeus depois de ter estabelecido em abril, em Hamburgo, o recorde pessoal de 2:15.33.
As maratonas masculina e feminina foram disputadas nas ruas de Birmingham e integraram o programa da última jornada dos Campeonatos da Europa, que terminam este domingo.