O UNUM - Benfica de Todos concluiu a versão final de «O Apito e a Confiança», um documento com 19 propostas para reformar a arbitragem no futebol português. A versão será entregue à Direção do Benfica, à Liga Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e ficará disponível para consulta pública.

A proposta inicial, apresentada em Lisboa a 6 de outubro, continha 17 medidas. Segundo o UNUM, a consulta pública decorreu até 15 de novembro e reuniu mais de 150 contributos de sócios e adeptos, enviados através do site e apresentados no lançamento do documento e em sessões de debate. O grupo afirma que as sugestões levaram à criação de duas medidas e à revisão de outras propostas.

Uma das novas medidas prevê um compromisso público de conduta para os clubes. A proposta estabelece que os clubes que tenham acesso a um canal formal de reclamação técnica, com resposta garantida e publicada, se comprometam a não acusar publicamente os árbitros de parcialidade fora desse canal. A crítica técnica continuaria a ser permitida. O compromisso seria subscrito no início de cada época, com a divulgação dos clubes aderentes e do registo de eventuais incumprimentos. O documento propõe que o Benfica seja o primeiro a subscrevê-lo.

A segunda medida propõe um painel público para acompanhar os resultados da reforma. Entre os indicadores sugeridos estão os erros identificados por um painel independente, o tempo médio de revisão do vídeo-árbitro, as decisões alteradas após revisão e o cumprimento do prazo de 24 horas para comunicar erros reconhecidos. O painel incluiria ainda dados sobre o número de árbitros profissionais e a retenção de árbitros nos escalões de formação. A proposta prevê a publicação dos dados em formato aberto e a sua consolidação num relatório anual.

O documento apresenta três prioridades: criar uma estrutura autónoma para a arbitragem profissional, profissionalizar integralmente os árbitros da Primeira Liga e instalar tecnologia de fora de jogo semiautomático em todos os estádios da competição. Para esta última medida, mantém uma dotação de referência de seis milhões de euros, a suportar pela FPF. O UNUM propõe que a consulta ao mercado avalie o aproveitamento de sistemas de rastreamento já instalados nos estádios e soluções com sensor na bola.

Entre as alterações às medidas que já constavam da primeira versão está a criação de um momento semanal para um responsável técnico explicar as decisões mais discutidas da jornada, mostrando as imagens e a regra aplicada. O documento propõe também a divulgação, por jornada e com histórico acumulado, das nomeações por árbitro e por clube, além de dados do vídeo-árbitro, como o número de intervenções, a duração das revisões e as decisões alteradas.

A versão final acrescenta ainda uma meta para a retenção de árbitros nos escalões amadores e um programa de recrutamento de mulheres para a arbitragem. Inclui respostas a cinco pedidos que, de acordo com o UNUM, se repetiram durante a consulta, mas que não foram incorporados. Um deles foi a nomeação de árbitros estrangeiros para jogos de maior tensão. O documento admite a participação de árbitros estrangeiros em intercâmbios internacionais, mediante critérios divulgados antes do início da época, mas rejeita nomeações de emergência motivadas por polémicas.

As 19 propostas estão organizadas em seis áreas: independência, profissionalização, transparência e responsabilização, vídeo-árbitro, critérios e tecnologia, e integridade e relação com os clubes. O documento prevê uma implementação faseada. Algumas medidas poderiam avançar através de decisões dos órgãos existentes; outras, como a criação de uma estrutura autónoma, poderiam exigir alterações regulamentares ou legislativas.

A entrega da proposta acontece depois de o Conselho de Presidentes da FPF, reunido em Braga a 14 de novembro, ter apelado ao Governo e à Assembleia da República para que avancem com urgência as alterações legislativas necessárias à criação da Entidade de Gestão da Arbitragem Profissional. A FPF indicou que pretende permitir a entrada em funcionamento da nova entidade, se possível, na época de 2027/28. O UNUM afirmou que esta intenção vai ao encontro de uma das prioridades do seu documento. A proposta do grupo, contudo, não corresponde a uma decisão já aprovada pela FPF, pela Liga ou pelo Benfica.

O UNUM foi apresentado publicamente em setembro de 2026. “O Apito e a Confiança” é o primeiro documento de propostas do grupo, que se dedica à discussão de temas relacionados com o Benfica e coloca os seus trabalhos à disposição da Direção e das entidades do futebol.