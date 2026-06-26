A 113.ª edição da Volta a França é disputada de 4 a 26 de julho.
A 113.ª edição da Volta a França é disputada de 4 a 26 de julho.FOTO: Christophe Petit Tesson/EPA
Desporto

Um livro que mostra como o Tour é o melhor espelho da evolução do ciclismo

Obra assinada pelo jornalista Frederico Bártolo aponta as grandes transformações que a ciência trouxe à modalidade onde a mítica prova francesa continua a ser a rainha inquestionável.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
livro
Ciclismo
Volta a França
Tour
edição impressa
DN Sport
Diário de Notícias
www.dn.pt