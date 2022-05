"Um insulto ao futebol". Presidente da Liga espanhola critica renovação de Mbappé pelo PSG

A renovação de contrato do Paris Saint-Germain com Kylian Mbappé é "um insulto ao futebol", criticou o presidente da La Liga, Javier Tebas, neste sábado, depois de notícias a dar conta que o jogador francês rejeitou uma oferta do Real Madrid para continuar no clube parisiense.

"O que o PSG está a fazer ao renovar com Mbappé por grandes somas de dinheiro... depois de registar perdas de 700 milhões de euros nas últimas temporadas e ter uma folha salarial de mais de 600 milhões de euros, é um insulto ao futebol", tuitou Tebas.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK - Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, "é tão perigoso quanto a Superliga", acrescentou, em referência à nova competição com 12 dos maiores clubes da Europa proposta em abril passado. O projeto entrou em colapso em poucos dias após uma forte reação dos próprios jogadores e adeptos desses clubes, bem como de governos e órgãos reguladores do futebol.

Tebas opôs-se ferozmente à criação da nova liga elitista.

O virtual campeão francês de futebol, Paris Saint-Germain, e o internacional gaulês Kylian Mbappé chegaram a um princípio de acordo para a renovação do contrato até 2025, avançou este sábado (21) a AFP, citando fonte próxima do processo.

Segundo a mesma fonte, o PSG espera que o avançado campeão do mundo de 23 anos, pretendido pelos espanhóis do Real Madrid segundo a imprensa internacional, formalize a assinatura do contrato ainda este sábado.

O atual acordo chega ao seu termo em 30 de junho e foi noticiado que o PSG terá recusado consecutivamente verbas de transferência do jogador na ordem dos 200 milhões de euros por parte dos 'merengues'.

Mbappé chegou ao PSG em 2017, oriundo do Mónaco, e contabiliza 54 internacionalizações e 26 golos pelos 'bleus', pelos quais conquistou ainda a Liga das Nações de 2021.

O ponta de lança já foi campeão francês em 2017, 2018, 2019, 2020 e vencedor da Taça de França em 2018, 2020 e 2021.