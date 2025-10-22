Um bilhete para ver o FC Porto por 800 euros? Clube desmantelou rede de revenda de ingressos

O FC Porto desmantelou uma das maiores redes de revenda de bilhetes já descobertas no futebol. Segundo o jornal inglês The Guardian, o clube liderado por André Villas-Boas terá recuperado dezenas de lugares de época no Estádio do Dragão que estavam a render milhares de euros por jogo a quem os explorava.Segundo a publicação, que cita uma fonte dos dragões, um indivíduo terá usado dados de dezenas de pessoas para os transformar em sócios do clube e assim poder comprar lugares de época, que depois revendia e a preços inflacionados. Alguns atingiam os 800 euros. O The Guardian cita mesmo um casal de dinamarqueses, que garante ter comprado dois ingressos por 200 euros cada, para o jogo da primeira jornada da I Liga, frente ao Vit. Guimarães.“Estes esquemas atingiram uma escala impressionante, com dezenas de lugares a serem controlados por um único indivíduo. Também identificámos empresas a processar centenas de transações, servindo como fachada para esta atividade ilegal”, confirmou o FC Porto, em comunicado ao jornal britânico.O caso foi entregue à polícia e ainda está já a ser investigado, não sendo possível avaliar quantos lugares ou o valor dos danos causados ao clube portista com este alegado esquema criminoso.