Ugandês Naibei e etíope Mamo vencem 13.ª Maratona de Lisboa
O ugandês Martin Naibei Musau, na corrida masculina, e a etíope Meskerem Mamo Hayile, na feminina, venceram este sábado, 10 de outubro, a 13.ª edição da Maratona de Lisboa.
Naibei, de 28 anos, concluiu o percurso, com saída de Cascais, passagem por Oeiras e chegada no Terreiro do Paço, em Lisboa, com 2:08.07 horas, sucedendo assim ao queniano Zablon Chumba na lista de vencedores da prova.
Assim como o atleta ugandês bateu o seu recorde pessoal, estabelecido em Hamburgo, na Alemanha, em 2024, com 2:08.42 horas, o queniano Gilbert Kipkurui Korir, a estrear-se em provas internacionais, fez o seu melhor tempo com 2:08.33, terminando em segundo lugar.
O terceiro lugar coube ao também queniano Stephen Chebon Kipkech, que chegou ao Terreiro do Paço ao fim de 2:08.35 horas, conquistando igualmente a melhor marca da sua carreira, depois de ter registado 2:09.01 na maratona de Barcelona, em março.
Na corrida feminina, ao contrário da masculina, em que Naibei venceu com alguma margem, a estreante queniana Meskerem Mamo Hayile só conseguiu descolar da concorrência na reta final, ganhando com o tempo de 2:28.04 horas, apenas sete segundos de diferença para a segunda classificada, a sua compatriota Tejitu Siyum Alamayehu com 2:28.11.
Também natural do Quénia, Bashanke Imoshe Bilo foi terceira classificada, com 2:28.15 horas, à frente da compatriota e vencedora de 2025 Abebech Afework (2:29.15).