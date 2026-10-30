UEFA suspende Francisco Conceição por três jogos. FPF deverá recorrer.
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UEFA suspende Francisco Conceição por três jogos. FPF deverá recorrer.

Extremo foi punido por insultos ao árbitro no Portugal-Noruega; se o castigo se mantiver, falhará os dois últimos jogos do grupo e a primeira mão dos quartos de final.
Cecília Carmo
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Francisco Conceição foi suspenso por três jogos pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, na sequência da expulsão na vitória de Portugal sobre a Noruega, por 2-1, no Estádio do Dragão. O encontro contou para a quarta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

Titular pela Seleção Nacional, o extremo foi expulso aos 86 minutos, depois de receber dois cartões amarelos sucessivos por protestos. A UEFA justificou a sanção com insultos e linguagem abusiva dirigidos ao árbitro.

Já a caminho dos balneários, Conceição desentendeu-se com o quarto árbitro e teve de ser travado por elementos do staffda Seleção Nacional. A Federação Portuguesa de Futebol deverá recorrer da decisão, procurando que a sanção seja reavaliada.

Se o castigo se mantiver, o internacional português falhará os dois últimos jogos de Portugal na fase de grupos: a receção à Dinamarca, marcada para 14 de novembro, em Braga, e a deslocação a Cardiff para defrontar o País de Gales, três dias depois.

Portugal já garantiu a presença nos quartos de final da Liga das Nações. Assim, a suspensão abrange também a primeira mão dessa eliminatória, prevista para março de 2027.

UEFA suspende Francisco Conceição por três jogos. FPF deverá recorrer.
Ronaldo, Félix e Francisco Conceição fora do treino da Seleção em Malmo
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