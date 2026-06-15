Tunísia demite selecionador após goleada com a Suécia. É a quarta vez que um treinador é despedido num Mundial

A Federação de Futebol da Tunísia demitiu o selecionador Sabri Lamouchi na sequência da goleada por 1-5 sofrida pela seleção africana frente à Suécia, na primeira jornada do Grupo F do Mundial 2026.O treinador francês de 54 anos tinha assumido o cargo no início de 2026, mas em cinco jogos apenas tinha conseguido uma vitória, tendo na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho, somado a terceira derrota.Este é um caso raro em Campeonatos do Mundo de futebol e que acontece pela quarta vez, sendo que pela segunda envolve a Tunísia, uma vez que, no Mundial 1998, em França, o polaco Henryk Kasperczak foi afastado após os dois primeiros jogos, quando perdeu com a Inglaterra (0-2) e a Colômbia (0-1), que ditaram a eliminação antes da terceira e última jornada da fase de grupos.Os outros dois casos foram também no Mundial 1998, com o brasileiro Carlos Alberto Parreira a ser despedido da Arábia Saudita depois de perder os jogos com a Dinamarca (0-1) e com a anfitriã França (0-4); enquanto Cha Bum-kun foi demitido da Coreia do Sul após perder 1-3 com o México e de ser goleada (0-5) pelos Países Baixos.Refira-se que a Tunísia tem agora o apuramento muito complicado, tendo ainda de jogar com o Japão e os Países Baixos..Suécia arrasa Tunísia e entra no Mundial com goleada de autoridade