Tribunal turco rejeita pedido de indemnização de José Mourinho contra o Galatasaray

A justiça turca rejeitou a ação apresentada por José Mourinho contra o Galatasaray, num processo em que o treinador português exigia uma indemnização por alegados danos morais, relacionados com declarações e publicações feitas pelo rival do Fenerbahçe após um dérbi entre os dois clubes de Istambul.A decisão foi conhecida esta sexta-feira, com vários meios de comunicação turcos a avançarem que o Tribunal Civil de Primeira Instância de Istambul decidiu não dar provimento à queixa do técnico português, de 63 anos, considerando que não existiu qualquer violação ilegítima dos seus direitos pessoais.Mourinho reclamava uma compensação financeira na ordem dos 35 mil euros, argumentando ter sido alvo de ataques públicos por parte do Galatasaray, nomeadamente através de publicações nas redes sociais e comunicados emitidos após o dérbi disputado frente ao Fenerbahçe, em fevereiro de 2025. O confronto terminou empatado sem golos (0-0), mas ficou marcado por forte tensão dentro e fora das quatro linhas.Segundo a fundamentação do tribunal, as declarações do Galatasaray não configuraram “um ataque injustificado aos direitos individuais” de Mourinho, sendo antes interpretadas como uma resposta a uma polémica iniciada pelo próprio treinador português.A origem do litígio remonta ao pós-jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe, quando Mourinho protagonizou declarações polémicas sobre arbitragem e dirigiu críticas ao futebol turco, comentários que motivaram uma reação institucional do Galatasaray e uma escalada verbal entre as duas partes. O clube turco chegou, na altura, a acusar Mourinho de declarações consideradas ofensivas, anunciando também intenção de recorrer aos meios judiciais e às instâncias do futebol internacional.Apesar da rejeição do pedido de indemnização, o episódio junta-se a uma série de disputas legais e disciplinares envolvendo Mourinho durante a passagem pelo Fenerbahçe, clube que orientou antes de abandonar a Turquia. O treinador português mantém, aliás, outro diferendo relacionado com aquele período, tendo avançado recentemente para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, contestando sanções disciplinares impostas pela federação turca..Florentino Pérez anuncia José Mourinho como treinador do Real Madrid.CD da FPF arquiva processo contra José Mourinho por críticas à arbitragem