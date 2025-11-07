Treinador português Gonçalo Feio soma e segue no regresso à Polónia

O Radomiak, orientado por Gonçalo Feio, venceu esta sexta-feira, 7 de novembro, o Cracóvia por 3-0, naquele que foi o primeiro jogo do treinador português em casa desde que assumiu o comando técnico do clube.Depois do triunfo fora frente ao Lechia Gdansk (2-1), na segunda-feira, o Radomiak voltou a exibir um futebol de ataque, somando pela primeira vez nesta época duas vitórias consecutivas na liga polaca.Capita, antigo jogador do Estrela da Amadora, inaugurou o marcador no início da segunda parte, antes de o lateral goleador Grzesik e o luso-suíço Roberto Alves fixarem o resultado final em 3-0. Romário Baró, ex-FC Porto, foi lançado aos 61 minutos e Elves Baldé, formado no Sporting, entrou aos 72, ambos contribuindo para manter o controlo do jogo.Com este resultado, o Radomiak sobe provisoriamente ao 5.º lugar, em igualdade pontual com o Cracóvia, confirmando o impacto imediato da chegada de Gonçalo Feio e o novo fôlego competitivo da equipa..Gonçalo Feio, o treinador português que brilha na UEFA e arrisca pena de prisão