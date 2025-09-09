Treinador Nuno Espirito Santo despedido do Nottingham Forest

O Nottingham Forest despediu esta terça-feira, 9 de setembro, o treinador português Nuno Espírito Santo, que estava no cargo desde dezembro de 2023, devido às tensões com a direção, apesar de o português ter feito regressar o clube às competições europeias.Em comunicado, o clube inglês manifestou a sua gratidão pelo "contributo durante um período de grande sucesso", cujo maior feito aconteceu na época 2024/25, quando levou o Nottingham Forest ao 7.º lugar na Premier League, o que lhes permitiu a qualificação para a Liga Europa, beneficiando também da sanção imposta ao Crystal Palace.Nuno Espírito Santo, que assumiu o cargo após a saída de Steve Cooper, conseguiu manter o título da liga na sua primeira temporada, apesar da penalização de quatro pontos imposta ao Forest por violação do Fair Play Financeiro.O desfecho, no entanto, ficou marcado pelas suas tensões com o proprietário do clube, Evangelos Marinakis, com quem o técnico reconheceu em agosto que a sua relação "já não era tão próxima nem tão boa como antes", devido a desentendimentos sobre o planeamento desportivo.Aos 51 anos, o antigo treinador do Wolverhampton e do Tottenham deixa o Forest onde tinha um contrato válido até 2028, assinado em junho deste ano.Nuno Espírito Santo treinou igualmente o FC Porto, na época 2016/17, clube onde foi guarda-redes..Nottingham de Nuno Espírito Santo aplica 13.ª derrota ao United de Ruben Amorim