Treinador dos Portland Trail Blazers e base dos Miami Heat detidos por suspeita de apostas ilegais na NBA

Chauncey Billups, treinador dos Portland Trail Blazers, e o base Terry Rozier, dos Miami Heat, foram detidos no âmbito de uma investigação federal sobre apostas ilegais, que atinge as a Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).Billups, de 49 anos, e Rozier, de 31, integram um grupo de mais de 30 pessoas detidas na sequência da investigação, que, além de apostas desportivas na Internet, contempla também um amplo esquema de jogos de póquer ilegais, com ligações à máfia.O jogador dos Heat é suspeito de envolvimento em apostas desportivas, utilizando informação privilegiada sobre atletas e equipas da NBA, enquanto o treinador dos Blazers responde num processo separado, pela participação no esquema de jogos de póquer ilegais.O procurador-geral dos Estados Unidos, Joseph Nocella Jr., explicou que a investigação que envolve Rozier compreende seis pessoas, qualificando o caso de “um dos esquemas de corrupção mais ousados desde que as apostas desportivas online foram legalizadas nos Estados Unidos”.A NBA, o mais importante campeonato de basquetebol mundial, que investigou Rozier em 2023, sem consequências para o base dos Heat, não efetuou qualquer comentário às detenções do jogador e do técnico.