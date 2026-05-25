Torres Vedras acorda orgulhosa após a noite histórica do Torreense, mas já com os olhos postos na subida
FOTO: Gerardo Santos
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Torres Vedras acorda orgulhosa após a noite histórica do Torreense, mas já com os olhos postos na subida

Depois de uma madrugada de festa que levou centenas de adeptos a escoltar o autocarro da equipa, a cidade viveu uma segunda-feira mais tranquila. O Torreense já voltou ao trabalho.
Cecília Carmo
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