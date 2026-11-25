Torreense procura reforçar sonho europeu frente ao Celtic
O Torreense recebe o Celtic esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, num encontro da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa. Será o primeiro confronto oficial entre os dois clubes. A equipa de João Nuno chega à partida no 19.º lugar, com seis pontos, enquanto os escoceses somam três e estão fora dos lugares de apuramento para o play-off.
A receção ao Celtic surge quatro dias depois da eliminação do Torreense na Taça de Portugal, frente ao Benfica, que venceu por 3-1. A equipa de Torres Vedras vira agora a atenção para uma campanha europeia em que já conquistou duas vitórias — a última das quais frente ao Ararat-Armenia, por 3-2 — e mantém aberta a possibilidade de seguir em frente.
Na antevisão, João Nuno afastou a pressão e apontou à ambição da equipa. "Queremos desfrutar desta Liga Europa até ao fim e tentar lutar ao máximo pelos pontos", afirmou o treinador, que garantiu não aceitar um empate antes do início do encontro: "Jogo para ganhar."
O Celtic chega a Leiria depois de vencer o Beşiktaş por 3-2 na última jornada europeia, resultado que lhe permitiu somar os primeiros pontos na competição. A equipa escocesa tem seis golos marcados na fase de liga, menos um do que o Torreense, mas sofreu mais: 11, contra nove da formação portuguesa.
Ao lado de João Nuno na conferência de imprensa, Alejandro Alfaro sublinhou a importância de representar o clube num duelo com um adversário histórico. O médio espanhol afirmou que a equipa acredita na qualificação e quer competir perante os seus adeptos.