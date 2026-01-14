Têm 72 horas para entrar no mar - o dia certo para o tubo certo

O Cascais Capítulo Perfeito regressa este inverno a Carcavelos para a 12.ª edição, com prize money de 50 mil euros e um formato que volta a privilegiar a procura pelas ondas perfeitas e pelos tubos mais decisivos do inverno português. O campeonato funciona em período de espera — uma janela de dois meses em que a prova pode ser convocada a qualquer momento — permitindo que o evento só aconteça no dia em que o mar atinge a fasquia pretendida.Ao contrário dos campeonatos tradicionais com data fixa, no Capítulo Perfeito os surfistas são convocados apenas com 72 horas de antecedência, quando a organização considera que o swell poderá gerar tubos sólidos e consistentes. Esta escolha é feita com base em modelos de previsão e análise do mar, procurando o momento exato em que Carcavelos oferece as melhores ondas da temporada.A leitura do swell é central no processo: trata-se de ondulação gerada por vento forte em alto mar, que viaja longas distâncias até chegar organizada à costa. São ondas com energia oceânica e período longo, frequentemente monitorizadas por modelos internacionais, e que resultam em séries limpas e tubulares — condição essencial para um evento centrado exclusivamente no tubo.Este ano, o Capítulo Perfeito reforça ainda o seu carácter global com duas etapas adicionais: Moçambique (Praia da Barra) e Indonésia (Desert Point, em Lombok), cada uma com prize money de 10 mil euros. Tal como em Portugal, também terão período de espera — entre 12 de janeiro e 30 de março no caso de Moçambique e entre 1 e 15 de setembro na Indonésia — e garantirão aos vencedores entrada direta no Capítulo Perfeito 2027.No plano desportivo, Carcavelos já tem praticamente fechada a sua lista de participantes. Nos internacionais destacam-se Anne dos Santos, Balaram Stack, Bruno Santos, Joel Parkinson, Noah Beschen, Rob Machado, Soli Bailey, Torrey Meister e Tosh Tudor, enquanto os portugueses João Maria Mendonça, Miguel Blanco e Nic von Rupp lideram o contingente nacional. A estes juntam-se o campeão em título Cam Richards e o vencedor da votação do público Pedro Boonman..O wildcard atribuído pelos Trials ficou este ano nas mãos de Tomás Valente, que assegurou a última vaga competitiva disponível antes do período de espera. Fica por definir o Wildcard Performance, um convite reservado a um surfista de renome e com carreira consolidada — habitualmente mais experiente e com forte ligação à cultura do tubo — que só é anunciado no momento da chamada final. Este convite é tradicionalmente revelado em simultâneo com a confirmação da prova, também com 72 horas de antecedência.Com um único dia de competição, mar monitorizado ao detalhe e um elenco internacional especializado, o Capítulo Perfeito powered by Billabong reafirma o seu estatuto singular no calendário europeu do surf: máxima exigência técnica e o fascínio intemporal de entrar no cilindro perfeito, quando este acontecer. .Capítulo Perfeito: Campeonato de surf fez 10 anos e quer atrair “lendas” ao país .Ex-campeão mundial de surf Adriano de Souza no elenco de luxo do Capítulo Perfeito