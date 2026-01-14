Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Têm 72 horas para entrar no mar - o dia certo para o tubo certo
André Carvalho
Desporto

Têm 72 horas para entrar no mar - o dia certo para o tubo certo

Capítulo Perfeito mantém fórmula do período de espera, convoca surfistas a 72 horas e leva o conceito para Moçambique e Indonésia com 70 mil euros em prémios no total.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

O Cascais Capítulo Perfeito regressa este inverno a Carcavelos para a 12.ª edição, com prize money de 50 mil euros e um formato que volta a privilegiar a procura pelas ondas perfeitas e pelos tubos mais decisivos do inverno português. O campeonato funciona em período de espera — uma janela de dois meses em que a prova pode ser convocada a qualquer momento — permitindo que o evento só aconteça no dia em que o mar atinge a fasquia pretendida.

Ao contrário dos campeonatos tradicionais com data fixa, no Capítulo Perfeito os surfistas são convocados apenas com 72 horas de antecedência, quando a organização considera que o swell poderá gerar tubos sólidos e consistentes. Esta escolha é feita com base em modelos de previsão e análise do mar, procurando o momento exato em que Carcavelos oferece as melhores ondas da temporada.

A leitura do swell é central no processo: trata-se de ondulação gerada por vento forte em alto mar, que viaja longas distâncias até chegar organizada à costa. São ondas com energia oceânica e período longo, frequentemente monitorizadas por modelos internacionais, e que resultam em séries limpas e tubulares — condição essencial para um evento centrado exclusivamente no tubo.

Este ano, o Capítulo Perfeito reforça ainda o seu carácter global com duas etapas adicionais: Moçambique (Praia da Barra) e Indonésia (Desert Point, em Lombok), cada uma com prize money de 10 mil euros. Tal como em Portugal, também terão período de espera — entre 12 de janeiro e 30 de março no caso de Moçambique e entre 1 e 15 de setembro na Indonésia — e garantirão aos vencedores entrada direta no Capítulo Perfeito 2027.

No plano desportivo, Carcavelos já tem praticamente fechada a sua lista de participantes. Nos internacionais destacam-se Anne dos Santos, Balaram Stack, Bruno Santos, Joel Parkinson, Noah Beschen, Rob Machado, Soli Bailey, Torrey Meister e Tosh Tudor, enquanto os portugueses João Maria Mendonça, Miguel Blanco e Nic von Rupp lideram o contingente nacional. A estes juntam-se o campeão em título Cam Richards e o vencedor da votação do público Pedro Boonman.

André Carvalho

O wildcard atribuído pelos Trials ficou este ano nas mãos de Tomás Valente, que assegurou a última vaga competitiva disponível antes do período de espera. Fica por definir o Wildcard Performance, um convite reservado a um surfista de renome e com carreira consolidada — habitualmente mais experiente e com forte ligação à cultura do tubo — que só é anunciado no momento da chamada final. Este convite é tradicionalmente revelado em simultâneo com a confirmação da prova, também com 72 horas de antecedência.

Com um único dia de competição, mar monitorizado ao detalhe e um elenco internacional especializado, o Capítulo Perfeito powered by Billabong reafirma o seu estatuto singular no calendário europeu do surf: máxima exigência técnica e o fascínio intemporal de entrar no cilindro perfeito, quando este acontecer.

Têm 72 horas para entrar no mar - o dia certo para o tubo certo
Capítulo Perfeito: Campeonato de surf  fez 10 anos e quer atrair “lendas” ao país 
image-fallback
Ex-campeão mundial de surf Adriano de Souza no elenco de luxo do Capítulo Perfeito
Cascais
Surf
surfistas
Carcavelos
ondas
Supertubos
capítulo perfeito

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt