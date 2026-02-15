Tenista Frederico Silva conquista em Chennai o primeiro título challenger da carreira

O tenista português Frederico Silva conquistou este domingo, em Chennai, o primeiro título da carreira no ATP Challenger Tour, ao derrotar o argentino Federico Agustin Gomez na final do torneio indiano, por 6-4, 6-7 (10-12) e 6-4, num encontro equilibrado e decidido apenas ao sétimo ‘match point’, ao fim de cerca de três horas.O jogador das Caldas da Rainha, então 255.º do ranking mundial e sexto cabeça de série, entrou melhor na partida e garantiu o primeiro parcial com segurança, mas não conseguiu fechar o encontro no segundo set, apesar de ter estado várias vezes em vantagem. No ‘tie-break’, o adversário resistiu e forçou a decisão para um terceiro set intenso, em que Silva voltou a assumir a iniciativa, embora só tenha confirmado o triunfo após desperdiçar seis pontos de encontro.No final, em declarações à agência Lusa, o português mostrou alívio por alcançar um objetivo há muito perseguido: “Era um título que já andava à procura há algum tempo. Já tinha conseguido jogar algumas finais e algumas tinha perdido em três sets, por isso já tinha andado perto desse primeiro troféu.” O tenista reconheceu ainda as dificuldades recentes da carreira, marcada por várias lesões: “Obviamente, nos últimos anos, com as paragens que tive, andei um bocadinho mais longe deste tipo de encontros e, agora, estou muito satisfeito por ter chegado à final e ter conseguido, finalmente, o meu primeiro título.”Silva explicou também o desenrolar do encontro: “Entrei muito bem no encontro, fiz um primeiro set bastante bom. No segundo set, que esteve sempre mais para o meu lado, custou-me a fechar, também por mérito do meu adversário, que jogou bem nos momentos importantes, nos ‘match points’ que salvou.” Sobre a decisão, acrescentou: “Tentei ao máximo limpar a cabeça para o terceiro set e voltar a ser fiel à minha tática. Felizmente consegui pôr-me novamente em vantagem, não consegui fechar nos primeiros ‘match points’, quando estive a servir a 5-3, mas mantive-me positivo, resiliente e com confiança. Acabei por conseguir fazer o ‘break’ no 5-4 e fechar o encontro.”O triunfo, alcançado na quinta final disputada neste nível competitivo, valeu-lhe 50 pontos ATP e deverá permitir uma subida na hierarquia mundial, além de o tornar no 13.º tenista português a conquistar um torneio challenger. Sem tempo para celebrações prolongadas, o jogador segue agora para Nova Deli, onde participará num novo torneio no mesmo circuito, procurando aproveitar a confiança adquirida numa fase importante da temporada..Frederico Silva brilha e segue para a segunda ronda