Tenista Daniil Medvedev está retido no Dubai por causa da guerra: "Ninguém sabe quando vamos poder sair"

O tenista Daniil Medvedev, antigo número 1 do ranking ATP, está retido no Dubai desde este domingo, um depois de ter vencido o torneio daquela cidade dos Emirados Árabes Unidos, devido ao facto de o espaço aéreo ter fechado na sequência dos ataques aéreos dos Estados Unidos contra o Irão e a consequente resposta."A situação é incomum, o problema é que o espaço aéreo está fechado", disse Medvedev à publicação russa Bolshe Tennis. "Ninguém sabe quando vamos poder sair. Não é claro quanto tempo vai demorar", sublinhou o tenista, revelando que irá ver "o que acontece nas próximas horas ou dias", afinal "tem estado a ser constantemente adiada a reabertura do aeroporto".Apesar da tensão causada por este conflito, Medvedev diz ter conseguido manter a calma. "Por mais estranho que pareça, nos courts sou muito emotivo, mas na vida real está tudo normal", disse Medvedev, revelando ainda ter recebido "muitas mensagens de amigos e familiares", que expressaram preocupação: "Posso dizer que, da minha parte, está tudo bem."Medvedev tinha previsto participar esta terça-feira numa partida de exibição de duplas mistas da Taça Eisenhower, em Indian Wells, nos Estados Unidos, ao lado da jovem russa Mirra Andreeva.Também Andrey Rublev, tenista russo de 28 anos, tinha previsto estar presente nesse torneio, mas encontra-se igualmente retido no Dubai, tal como o neerlandês Tallon Griekspoor..Nandinho é treinador no Bahrein e vive perto de base dos EUA. "Vejo fumo quando um alvo é atingido pelo Irão".A guerra no Irão começou. Como acabará?