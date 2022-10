Telma Monteiro revela que selecionadora foi despedida por email um dia antes de viajar para uma competição

A judoca Telma Monteiro revelou esta segunda-feira, numa publicação na rede social Instagram, que a selecionador nacional Ana Hormigo foi despedida por email um dia antes de a equipa nacional viajar para uma competição de apuramento olímpico.

"Amanhã vou viajar para a competição a minha primeira depois da cirurgia ao joelho. Hoje a federação despediu a treinadora Ana Hormigo, por email, no dia antes da equipa viajar! Sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada. Em semana de competição de apuramento olímpico!", escreveu a mais medalhada judoca portuguesa, revelando ainda que os atletas que escreveram a carta aberta a denunciar os problemas com a Federação Portuguesa de Judo "terão esta semana para se retratarem ou serão levados a tribunal".

Telma Monteiro adiantou ainda que no sábado os treinadores foram informados de que alguns atletas "deixaram de ter verba do projeto olímpico", que é gerido pela federação, "para realizar o planeamento" que estava traçado. A judoca explicou que este ano já pagou do seu bolso estágios internacionais e pagou ainda as despesas relativas à cirurgia que realizou. "O seguro que a federação me mandou acionar não cobriu (mandei um mail há uma semana sobre o assunto, não me responderam) e agora pelo que percebi, se quiser cumprir o meu plano desportivo por inteiro, vou ter de pagar também", sublinhou.

"Com ações destas a federação, continua a demonstrar o pouco respeito que tem pelos atletas, pelas pessoas e a demonstrar que tipo de gestão desportiva exercem. Já nem somos só nós a dizer, são as ações a demonstrar que tudo o que dizemos é verdade!", frisou Telma Monteiro.

Leia a publicação na íntegra:

"Quando me perguntam como vão as coisas com a federação... vão assim: Amanhã vou viajar para a competição a minha primeira depois da cirurgia ao joelho. Hoje a federação despediu a treinadora Ana Hormigo, por email, no dia antes da equipa viajar! Sem a equipa ou a própria saber de forma antecipada. Em semana de competição de apuramento olímpico!

Ontem, em assembleia da federação, soube que o presidente informou os presentes, que os atletas que escreveram a carta aberta há uns meses, terão esta semana para se retratarem ou serão levados a tribunal.

Sábado, na reunião de planeamento, os treinadores foram informados de que eu, como outros atletas, já não temos verba do projeto olímpico -gerido pela federação - para realizar o planeamento que tínhamos feito.

De salientar que não compito nem faço estágios desde Julho! E que este ano não fiz mais, pelo contrário, fiz menos do que é normal fazer!

Este ano, já paguei para realizar estágios internacionais, paguei despesas relativas à minha cirurgia (!!) despesas que o seguro que a federação me mandou acionar não cobriu (mandei um mail há uma semana sobre o assunto, não me responderam) e agora pelo que percebi, se quiser cumprir o meu plano desportivo por inteiro, vou ter de pagar também.

Com ações destas a federação, continua a demonstrar o pouco respeito que tem pelos atletas, pelas pessoas e a demonstrar que tipo de gestão desportiva exercem. Já nem somos só nós a dizer, são as ações a demonstrar que tudo o que dizemos é verdade!!

Vou representar o meu país com a mesma vontade e orgulho, mesmo que tenha de pagar para isso, não duvidem!

Para ti, Ana Hormigo:

Como atleta quero, de alguma forma, continuar a ter a tua presença nas competições e espero que as entidades responsáveis intervenham nesse sentido. Como amiga digo-te que fico feliz que não tenhas mais de lidar diretamente com essa instituição. Que sorte a tua!"