Tapadinha recebe obras de Vhils, Joana Vasconcelos e Bela Silva
Paulo Spranger
Desporto

Tapadinha recebe obras de Vhils, Joana Vasconcelos e Bela Silva

Parceria entre o MAAT e o Atlético Clube de Portugal transforma o histórico estádio lisboeta num espaço permanente de arte contemporânea.
Cecília Carmo
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