Supertaça joga-se dia 1 de agosto em Coimbra

A Supertaça Cândido de Oliveira vai jogar-se no próximo dia 1 de agosto, às 20h15, com transmissão em direto na RTP. O jogo que decidirá o vencedor do primeiro troféu de futebol sénior masculino da época 2026/27 e vai opor o vencedor da I Liga, o FC Porto, ao vencedor da Taça de Portugal, o Torreense.A Supertaça marca o arranque da nova temporada, sendo que ainda esta quinta-feira, dia 2 de julho, a Liga Portugal vai sortear os calendário dos campeonatos profissionais para 2026/27. Os clubes da I Liga, bem como os da II Liga ficam hoje a saber quem defrontam jornada a jornada.