Stan Wawrinka eliminado na primeira ronda da 21.ª e última participação no Roland Garros

O tenista suíço Stan Wawrinka despediu-se esta segunda-feira, 25 de maio, de Roland Garros, aos 41 anos, ao ser eliminado pelo neerlandês Jesper de Jong na primeira ronda da edição de 2026 do Grand Slam francês, que conquistou em 2015.Wawrinka, 113.º classificado do ranking mundial, foi batido em quatro sets por De Jong, que ocupa a 106.ª posição na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, após três horas e quatro minutos de confronto no ‘court’ em terra batida do torneio parisiense.O veterano tenista, que chegou a ser número três mundial e vai terminar a carreira no fim desta época, teve uma 21.ª participação muito reduzida em Roland Garros, perante um adversário que foi repescado das qualificações, na sequência da desistência do francês Arthur Fils, devido a lesão.