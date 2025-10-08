Sérgio Conceição oficializado como novo treinador do Al-Ittihad

Sérgio Conceição foi esta quarta-feira, 8 de outubro, oficializado como novo treinador do Al-Ittihad, anunciou o clube saudita nas redes sociais.O técnico português de 50 anos vai treinar os compatriotas Danilo Pereira e Roger Fernandes e viver a terceira experiência fora de Portugal como treinador principal, depois dos franceses do Nantes e dos italianos do AC Milan. Na carreira do antigo extremo constam ainda passagens pelos bancos de Olhanense, Académica, Vitória de Guimarães, Sp. Braga e FC Porto. .Na equipa de Jeddah atuam ainda jogadores conceituados como os frances N'Golo Kanté, Karim Benzema e Moussa Diaby, o brasileiro Fabinho e o neerlandês Steven Bergwijn..Sérgio Conceição não fica no Milan na próxima época e direção já terá escolhido o seu sucessor