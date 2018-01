Bruno de Carvalho acusa Vieira de estar por trás dos G-15

O presidente do Sporting, Bruno Carvalho, durante a assembleia-geral extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para apreciação, discussão e votação de proposta de alteração ao Regulamento das Competições organizadas pela LPFP e também ao Regulamento Disciplinar das mesmas, na sede da Liga, no Porto, 29 de dezembro de 2017. JOSÉ COELHO/LUSA

Presidente do Sporting escreveu, numa longa mensagem no Facebook, que o homólogo do Benfica é o "guru do G-15-3" e que António Salvador é o "testa de ferro" do líder encarnado

Através de uma longa publicação no Facebook, Bruno de Carvalho acusou Luís Filipe Vieira de estar por trás do G-15, rotulando-o de "guru" e António Salvador, presidente do Sp. Braga, de "testa de ferro" do presidente encarnado. A mensagem é acompanhada de uma fotografia em que Vieira e Salvador aparecem juntos.

O presidente leonino diz que o líder bracarense e os presidentes de Marítimo e Belenenses, Carlos Pereira e Rui Pedro Soares, formam uma "tríade de fiéis escudeiros a dar a cara".

Eis a publicação na íntegra: