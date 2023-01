Sporting vence Vizela com golo em tempo de compensação

Um golo em tempo de compensação permitiu esta sexta-feira ao Sporting regressar aos triunfos na ​​​​​​​I Liga portuguesa de futebol, derrotando em casa o Vizela, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Pedro Gonçalves deu vantagem aos leões aos 59 minutos, mas o norte-americano Alex Méndez empatou o encontro, aos 75, com o espanhol Pedro Porro a dar o triunfo ao Sporting, aos 90+5, de grande penalidade.

A repetir a mesma equipa inicial que defrontou o Benfica (2-2) na ronda anterior, o Sporting mostrou-se preso de movimentos, muito por culpa do dispositivo tático do Vizela, com cinco defesas e três médios, a jogar muito próximo da linha de meio-campo.

Perante isto, os comandados de Rúben Amorim procuraram jogar em profundidade, com passes longos para trás da linha defensiva dos vizelenses, e, aos 05 minutos, deram o primeiro sinal de perigo, quando Coates desmarcou Paulinho, que, isolado perante Buntic, rematou contra a cara do guarda-redes, acabando a bola por sair pela linha de fundo.

Com receita semelhante, aos 10 minutos, Osmajic, lançado por Nuno Moreira, ganhou em velocidade aos centrais do Sporting e frente a Adan não teve força para fazer o golo e permitiu a defesa do guarda-redes espanhol.

Apesar de o Sporting ter tido mais um par de oportunidades para chegar ao golo, Trincão, aos 11 e 20 minutos, a verdade é a apatia era a nota dominante dentro do campo, e nas bancadas também, motivo pelo qual o nulo assentava que nem uma luva.

Na segunda parte, o Sporting fez entrar Morita para o lugar de Marcus Edwards, e logo, aos 47 minutos, Pedro Gonçalves tentou chegar ao golo, mas a bola saiu ligeiramente por cima da baliza de Buntic.

Mais afoitos, os 'leões' foram rondando a baliza da equipa orientada do Manuel Tulipa, e, aos 59 minutos, chegaram ao golo na sequência de uma jogada iniciada na esquerda por Ugarte, que lançou Matheus Reis e este cruzou para Pedro Porro, que serviu Pedro Gonçalves para o 1-0.

Depois das entradas de Matheus Pereira e Alex Méndez, que renderam Kiki Afonso e Nuno Moreira, respetivamente, o Vizela voltou a conseguir subir no terreno e passou a condicionar a primeira fase de construção do Sporting.

Curiosamente esta dupla viria a estar na origem do golo da igualdade, aos 75 minutos. Matheus Pereira, na direita, cruzou para o cabeceamento de Alex Méndez.

O lance viria a ser fortemente contestado pelos jogadores do Sporting já que a bola, antes de sobrar para Matheus Pereira, viria a bater e 'enrolar-se' no árbitro portuense Rui Costa, que não considerou necessário interromper o jogo já que esta estava na posse dos forasteiros e manteve-se, embora Ugarte tenha tentado 'cortar' a bola antes de lhe bater.

Rúben Amorim apostou as fichas todas nos últimos 20 minutos. Retirou Pedro Gonçalves e Ugarte, colocando em campo o reforço Matteo Talongo e o jovem avançado Chermiti. E depois chamou St. Juste para o lugar de Nuno Santos, passando Coates e ser ponta de lança.

O Sporting acabaria por vencer o jogo na sequência de uma grande penalidade convertida por Pedro Porro, aos 90+5 minutos, que castigou uma falta de Igor Julião que atingiu na cabeça Paulinho, mas que só foi assinalada por intervenção do VAR liderado pelo árbitro setubalense Bruno Esteves.

O Sporting, que vinha de dois jogos sem vencer, mantém-se no quarto posto, com 32 pontos, a nove do líder Benfica, a cinco do Sporting de Braga e a quatro do FC Porto, equipas com menos um jogo, enquanto o Vizela segue no oitavo lugar, com 21.