Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos.
Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos.Foto: Rodrigo Antunes / EPA
Desporto

Sporting vence Mónaco e conquista Troféu Cinco Violinos pela 11.ª vez

O encontro serviu de apresentação do plantel de futebol dos ‘leões’ para a temporada 2026/27, no Estádio José Alvalade.
Amanda Lima
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O Sporting venceu o Troféu Cinco Violinos, ao bater o Mónaco por 2-0 esta noite, 25 de julho. O encontro serviu de apresentação do plantel de futebol dos ‘leões’ para a temporada 2026/27, no Estádio José Alvalade.

Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos que permitiram aos ‘verdes e brancos’ conquistarem o troféu de pré-temporada pela 11.ª vez. A competição soma 14 edições.

Antes da estreia na I Liga, agendada para 08 de agosto, em casa do Estrela da Amadora, o Sporting ainda terá mais um jogo de preparação. Será diante dos ingleses do Nottingham Forest, em 31 de julho, no Estádio Algarve.

Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos.
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