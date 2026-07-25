Sporting vence Mónaco e conquista Troféu Cinco Violinos pela 11.ª vez

O Sporting venceu o Troféu Cinco Violinos, ao bater o Mónaco por 2-0 esta noite, 25 de julho. O encontro serviu de apresentação do plantel de futebol dos ‘leões’ para a temporada 2026/27, no Estádio José Alvalade.Rafael Nel, aos 54 minutos, e o reforço inglês Jesse Derry, aos 68, marcaram os golos que permitiram aos ‘verdes e brancos’ conquistarem o troféu de pré-temporada pela 11.ª vez. A competição soma 14 edições.Antes da estreia na I Liga, agendada para 08 de agosto, em casa do Estrela da Amadora, o Sporting ainda terá mais um jogo de preparação. Será diante dos ingleses do Nottingham Forest, em 31 de julho, no Estádio Algarve..Sporting revela plantel para a nova época com sete reforços e Pedro Gonçalves.Defesa-central Ibrahima Ba assina pelo Sporting por cinco anos