Defesa-central Ibrahima Ba assina pelo Sporting por cinco anos

O futebolista senegalês Ibrahima Ba, de 21 anos, que alinhava no Famalicão, assinou esta quarta-feira, 22 de julho, um contrato de cinco anos com o Sporting, até 2031, anunciaram os leões no seu site oficial."O Sporting Clube de Portugal contratou Ibrahima Ba para a equipa principal de futebol. O defesa-central, de 21 anos, chega a Alvalade oriundo do Famalicão e assinou um contrato válido até 2031, tendo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", pode ler-se na nota publicada.O defesa-central chegou ao Famalicão na temporada 2024/25, com um contrato válido por cinco anos, proveniente dos franceses do Valenciennes, pelos quais jogou uma temporada por empréstimo dos senegaleses do AJEL Rufisque, clube no qual se formou.Ao serviço do Famalicão, Ibrahima Ba disputou 39 jogos e marcou quatro golos.