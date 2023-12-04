Sporting vence Gil Vicente com bis de Gyökeres e é líder isolado

O Sporting venceu esta segunda-feira o Gil Vicente, por 3-1, em Alvalade, e voltou à liderança isolada da I Liga, beneficiando do empate do Benfica no domingo no campo do Moreirense. Neste momento, os leões somam 31 pontos, mais dois do que as águias, que estão no segundo lugar..Os leões chegaram a estar em desvantagem, com um golo de Rúben Fernandes aos 34', mas ainda na primeira parte um autogolo de Pedro Tiba, após remate de Nuno Santos, levou as equipas para o intervalo empatadas..Quase logo a abrir a segunda parte, já com Catamo, St. Juste e Matheus Reis nos lugares de Esgaio, Gonçalo Inácio e Nuno Santos, o inevitável Viktor Gyökeres entrou em cena e no espaço de quatro minutos (52' e 56') bisou, deixando os leões com uma margem confortável..O avançado sueco (definitivamente vale cada um dos 20 milhões de euros que o Sporting investiu) estava endiabrado e ainda fez o terceiro aos 68', mas foi anulado pelo VAR por estar em fora de jogo..Gyökeres chegou aos 15 golos em 17 jogos esta época em todas as competições (nove são no campeonato) e bisou pela quarta vez esta temporada..VEJA AQUI OS GOLOS:.Twittertwitter1731779448439988493.Twittertwitter1731781903043182963.Twittertwitter1731790469389017094.Twittertwitter1731791985655091323