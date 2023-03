Depois de uma ode ao desperdício, Paulinho salva Sporting de perder pontos em Portimão

Naquela que foi a centésima vitória de Rúben Amorim no Sporting, os jogadores leoninos decidiram fazer o técnico sofrer até ao fim, em Portimão. Falharam golos uns atrás dos outros, com Pedro Gonçalves em particular destaque, e só a entrada de Paulinho acabou por resolver um jogo em que o resultado final não reflete, de todo, a superioridade que os leões demonstraram durante praticamente toda a partida, na qual desperdiçaram uma boa dezena de ocasiões claras e remataram 21 vezes. "Sentia que íamos ganhar o jogo. Acreditámos até ao último minuto. As cem vitórias já passaram, vamos a mais cem", afirmou o técnico na flash interview final.

Perante um adversário que mudou mais de meia equipa em relação à utilizada na primeira volta, cujo treinador, Paulo Sérgio, nunca vencera os leões e num terreno onde costuma dar-se bem (cinco vitórias nos últimos seis jogos), o técnico leonino também rodou o seu onze, até porque na próxima quinta-feira há Liga Europa. Bellerín, St. Juste, Matheus Reis, Paulinho e Trincão começaram no banco, com Esgaio, Gonçalo Inácio, Diomande e Chermiti chamados ao onze, onde Pote voltou a fazer parte do trio da frente. A equipa algarvia, com três alterações em relação à última jornada, optou por uma linha de quatro na defesa que se transformava em seis quando os visitantes se instalavam no meio-campo dos homens da casa.

Com as bancadas bem compostas, o Sporting entrou bem e logo nos primeiros minutos deixou clara a intenção de marcar cedo. Aos oito minutos, um remate de Ugarte depois de um livre mal executado, saiu com força mas ao lado da baliza de Nakamura; aos 11, Inácio também falhou o alvo de longe; aos 17, o golo esteve muito perto, depois de um primeiro remate de Pedro Gonçalves em que a bola sobrou para o segundo poste onde Morita (grande exibição) desviou para a baliza apenas para Pedrão cortar em cima da linha; aos 28, Pote não deu a melhor sequência a um cruzamento de Nuno Santos, chutando por cima da trave quando estava em boa posição; e, aos 32, o extremo inglês desperdiçou um desvio ao segundo poste depois de fugir à defesa...

O Portimonense só conseguiu sair da sua zona defensiva pouco depois da meia hora e lá se aproximou da baliza de Adán. Na sequência de um livre direto em posição frontal (35'), Maurício fez o único remate da equipa, com a bola a passar pelo meio da barreira mas a sair ao lado. Mas, ainda antes do descanso, o Sporting desperdiçaria a melhor ocasião de toda a primeira parte: na sequência de uma falta de Ouatara sobre Nuno Santos, o VAR indicou a Gustavo Correia que a infração fora cometido dentro da grande área e o árbitro apontou para a marca dos 11 metros depois de inicialmente ter assinalado livre. Todavia, o desinspirado Pote nem sequer acertou na baliza, chutando muito por cima (42') da trave, e as equipas foram para as cabinas empatadas muito por culpa da falta de eficácia do ataque leonino.

Solução estava no banco

Se os leões terminaram o primeiro tempo a falhar, começaram o segundo da mesma forma, numa verdadeira ode ao desperdício - desta feita incluindo, também, alguma infelicidade. Ganhando um canto no primeiro minuto, o lance acabou com uum cruzamento de Edwards da esquerda a ser desviado para a própria trave por Park Ji-soo (47'). Logo a seguir, Pote tentou redimir-se do penálti falhado mas uma grande defesa de Nakamura (51') impediu o golo certo - na sequência do canto, novo remate do melhor maarcador da equipa saiu ao lado e, pouco depois, mais uma tentativa esbarrou no poste (65') após centro de Matheus Reis que rendera Coates. Pelo meio, isolou Esgaio mas o remate do lateral acertou na cara do guarda-redes japonês (63') e, não satisfeito, ainda falhou um mano a mano com Nakamura, permitindo mais uma defesa do guarda-redes (72').

A isto tudo, o Portimonense respondeu com um cruzamento que Adán decidiu complicar, deixando a bola a saltar na área mas os seus colegas de defesa lá resolveram o problema (51').

Aos 75 minutos, Amorim decidiu arriscar mais. Tirou Ugarte e lançou Paulinho para o jogo, o que obrigou ao recuou de Pedro Gonçalves - e seria esta dupla a conseguir, por fim, desbloquear o marcador. Se esteve com pouco (ou demasiada) pontaria na hora do remate, Pote efetuou um passe de grande qualidade para o interior da área onde o avançado surgiu a desviar de primeira para o fundo da baliza de Nakamura que, desta feita, nada podia fazer (77'). Foi apenas o terceiro golo na Liga para Paulinho.

Os dois técnicos mexeram para os minutos finais e o Portimonense ainda conseguiu ameaçar o empate em cima do minuto 90 mas Adán defendeu os dois remates e segurou os três pontos que mantêm o Sporting na luta por um lugar na próxima Liga dos Campeões.