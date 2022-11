Sporting vence em Famalicão e sobe ao quarto lugar da I Liga

O Sporting venceu este domingo o Famalicão por 2-1, na 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que os 'leões' dominaram e ganharam com golos de Trincão e Pedro Gonçalves.

A equipa de Rúben Amorim somou a segunda vitória consecutiva na prova e subiu ao quarto lugar, em função da derrota do Casa Pia, e tem agora 25 pontos, menos 12 que o líder Benfica.

A equipa 'leonina' entrou mais agressiva e dominante e, aos nove minutos, deixou o primeiro aviso para a baliza famalicense. St. Juste cruzou na direita e Paulinho amorteceu para Trincão rematar de primeira, mas a bola acabou travada no ferro.

O primeiro golo dos 'leões' acabou por surgir já bem perto do intervalo, depois de uma falha inacreditável de Luiz Júnior, que ofereceu a bola a Paulinho e este rematou para a baliza. Em cima da linha do golo, apareceu Trincão a confirmar o golo.

A formação de Rúben Amorim estava por cima do jogo e cheia de confiança e o segundo golo não tardou a acontecer.

Ainda antes do intervalo, a vantagem foi dilatada depois da marcação de uma grande penalidade. Após uma mão na bola de Miahj, Artur Soares Dias não hesitou em apontar para o castigo máximo. Pedro Gonçalves foi chamado a marcar o castigo máximo e não desperdiçou a oportunidade e marcou o segundo.

No segundo tempo, o Famalicão entrou mais organizado e criou mais dificuldades à equipa 'leonina'.

Ainda assim, o Sporting voltou a marcar mas o árbitro acabou por anular o golo. Paulinho desviou um canto ao primeiro poste e Morita cabeceou para o fundo das redes, mas foi apanhado em fora de jogo.

Aos 78 minutos o Famalicão acabaria por chegar ao golo e fez tremer o Sporting, com um 'golaço' de Iván Jaime, que, com um pontapé de 'bicicleta', fez o golo da formação da casa e deixou os 'leões' muito nervosos para os minutos finais.

A formação famalicense acreditou na reta final que ainda era possível voltar a marcar e criou várias situações, obrigando o adversário a recuar.

Nos últimos minutos, o Sporting praticamente defendeu perante um Famalicão aguerrido e confiante e a lutar por pontos.

Ainda assim essa luta foi insuficiente e o Sporting acabou por conquistar os três pontos no último jogo antes da interrupção do campeonato para o Mundial2022, que se realiza no Qatar.