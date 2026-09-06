Sporting vence Benfica por 3-2 e conquista Supertaça de futsal
MANUEL FERNANDO ARAÚJO
Desporto

Sporting vence Benfica por 3-2 e conquista Supertaça de futsal

Foi o décimo terceiro troféu conquistado pelos leões. Jogo decidiu-se no prolongamento, após empate a um golo no tempo regulamentar.
DN/Lusa
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O Sporting conquistou este sábado a Supertaça de futsal pela 13.ª vez ao vencer o Benfica, campeão nacional e detentor das Taças de Portugal e da Liga, por 3-2 após prolongamento, em Vila do Conde.

No Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, numa reedição da Supertaça do ano passado, que o Sporting também venceu, as duas equipas chegaram empatadas ao final do tempo regulamentar, depois de Tomás Paçó ter marcado para os ‘leões’, aos 16 minutos, e Afonso Jesus (19) para os ‘encarnados’.

No prolongamento, Wesley (44) e Felipe Valério (45) ‘faturaram’ para o Sporting, tendo ainda Panny Varela (47) reduzido para o Benfica.

Ao revalidar o troféu, o Sporting reforçou o estatuto de dominador do historial da competição, com 13 títulos, mais três do que o Benfica, segundo do palmarés.

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