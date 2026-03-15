Sporting vence Benfica e conquista a Taça de Portugal de voleibol

O Sporting conquistou este domingo, 15 de março, pela sexta vez a Taça de Portugal de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-2, na final da edição 2025/26, disputada em Albufeira.A formação leonina, que já tinha batido os encarnados nos dois encontros do campeonato e na Supertaça, impôs-se pelos parciais de 25-22, 26-28, 25-23, 21-25 e 23-21.No ranking da prova, o Sporting juntou-se ao FC Porto e ao Castêlo da Maia no terceiro lugar com seis troféus, contra 12 do Sporting de Espinho, segundo, e 21 do Benfica, que continua líder destacado.