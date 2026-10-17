Sporting vence Benfica e conquista a Supertaça de voleibol pelo terceiro ano consecutivo

O Sporting conquistou este sábado (17) a Supertaça portuguesa de voleibol pela terceira vez consecutiva, ao vencer o rival Benfica por 3-0, em jogo disputado no Pavilhão Cidade de Viseu.

Na reedição das duas últimas edições o desfecho do dérbi foi o mesmo, tendo os ‘leões’, campeões nacionais, vencido pelos parciais de 25-22, 25-19 e 25-22, para arrecadarem a sexta Supertaça do seu historial.

O Benfica mantém-se como recordista de troféus, com 11, enquanto o Sporting se isolou no segundo posto, descolando de Câstelo da Maia e Sporting de Espinho, que têm cinco cada.