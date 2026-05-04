Sporting regressa aos triunfos com goleada sobre o Vitória de Guimarães (veja os golos)
FOTO: EPA/JOSE SENA GOULAO
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Sporting regressa aos triunfos com goleada sobre o Vitória de Guimarães (veja os golos)

Leões venceram vimaranenses por 5-1 e igualaram pontualmente o Benfica no 2.º lugar da I Liga, com 76 pontos, mas com desvantagem no confronto direto.
David Pereira
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Depois de cinco jogos sem vencer, três deles para o campeonato, o Sporting voltou esta segunda-feira, 4 de maio, aos triunfos, ao golear em Alvalade o Vitória de Guimarães por 5-1, em partida da 32.ª jornada da I Liga.

Gonçalo Inácio abriu o ativo aos nove minutos e Daniel Bragança (23') e Maxi Araújo (45+1') dilataram a vantagem ainda na primeira parte.

No segundo tempo, Luis Suárez (61') e Luís Guilherme (74') deram contornos de goleada à vitória leonina.

Houve ainda tempo para um lance caricato, com Debast a marcar na própria baliza (85') quando tentava passar a bola ao guarda-redes Rui Silva, fazendo assim o golo de honra dos vimaranenses.

O Sporting igualou pontualmente o Benfica no 2.º lugar da I Liga, com 76 pontos, mas com desvantagem no confronto direto. O Vitória de Guimarães desceu esta jornada para a 8.ª posição, em virtude do triunfo do vizinho Moreirense, que agora é 7.º.

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