Sporting regressa aos triunfos com goleada sobre o Vitória de Guimarães (veja os golos)

Depois de cinco jogos sem vencer, três deles para o campeonato, o Sporting voltou esta segunda-feira, 4 de maio, aos triunfos, ao golear em Alvalade o Vitória de Guimarães por 5-1, em partida da 32.ª jornada da I Liga.Gonçalo Inácio abriu o ativo aos nove minutos e Daniel Bragança (23') e Maxi Araújo (45+1') dilataram a vantagem ainda na primeira parte.. No segundo tempo, Luis Suárez (61') e Luís Guilherme (74') deram contornos de goleada à vitória leonina.. Houve ainda tempo para um lance caricato, com Debast a marcar na própria baliza (85') quando tentava passar a bola ao guarda-redes Rui Silva, fazendo assim o golo de honra dos vimaranenses.. O Sporting igualou pontualmente o Benfica no 2.º lugar da I Liga, com 76 pontos, mas com desvantagem no confronto direto. O Vitória de Guimarães desceu esta jornada para a 8.ª posição, em virtude do triunfo do vizinho Moreirense, que agora é 7.º.