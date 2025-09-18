Sporting perde com a AS Roma e falha entrada na Champions feminina

O Sporting falhou esta quinta-feira, dia 18 de setembro, a qualificação para a fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao ser derrotado pela AS Roma, por 2-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória. No Estádio Municipal de Rio Maior, a formação leonina, que partia com uma vantagem de 2-1, conseguida no encontro da primeira mão, foi derrotada com um autogolo de Ashley Barron, na compensação do primeiro tempo (45+5 minutos), e um golo de Valetina Bergamaschi, aos 62’.O Sporting, que procurava uma inédita presença na Champions, na qual marcará presença o Benfica, irá assim juntar-se ao Sp. Braga na segunda ronda da nova Taça Europa.