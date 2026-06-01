Sporting anuncia contratação do médio Issa Doumbia

O Sporting oficializou esta segunda-feira, 1 de junho, a contratação de Issa Doumbia.O médio italiano, de 22 anos, chega a Alvalade proveniente do Veneza e assinou por cinco temporadas, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.A transferência custou 20 milhões de euros aos cofres leoninos, uma verba à qual poderão ser acrescentados seis milhões mediante o cumprimento de objetivos, de acordo com as notícias mais recentes, algo que os leões ainda não confirmaram. Doumbia chegou a Portugal na última quarta-feira, mas só esta segunda-feira foi anunciado, tornando-se assim no terceiro reforço dos verde e brancos para 2026-27, depois de Rodrigo Zalazar (ex-Sp. Braga) e Pedro Lima (ex-AVS).O centrocampista diz que vai dar "o passo mais importante" da sua carreira. "O Sporting é o melhor caminho para a minha carreira. É o melhor Clube para me ajudar a evoluir", afirmou, citado pelo novo clube n site oficial dos leões."Descreveria o meu estilo de jogo como físico, técnico, intenso, rápido e ágil", afirmou, admitindo ter Paul Pogba como uma das suas referências: "Acho que temos características semelhantes. Vou tentar evoluir e tornar-me ainda melhor."