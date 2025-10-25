Sporting joga com Tondela e Rui Borges avisa que o campeonato é a Champions dos leões

Rui Borges não tem dúvidas que “a ‘Champions’” do bicampeão nacional de futebol “é o campeonato” da I Liga e, também por isso, vai escalar “a melhor equipa” para a visita ao Tondela, este domingo, dia 26 de outubro ().“A nossa Champions é o campeonato, e é mesmo. Essa é que é a nossa real ‘Champions’ e temos de entrar com uma atitude competitiva [frente ao Tondela], tal como entrámos no jogo com o Marselha”, apontou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da nona jornada.Rui Borges deu assim força às declarações de Pedro Gonçalves, que na sexta-feira transmitiu essa ideia, em declarações à Sporting TV: “Fico feliz por o Pote [Pedro Gonçalves] ter dito isso, porque eu já o tinha dito também internamente. É bom sentir que o sentimento deles é esse, que também querem assumir a responsabilidade de mudar o chip, que estes jogos temos de ganhar mesmo.”Nesse sentido, apesar de receber o Alverca na terça-feira, nos quartos de final da Taça da Liga, cerca de 48 horas após o apito final, no domingo, o treinador assumiu que vai escalar “a melhor equipa” para a visita ao Tondela. “Depois, no jogo com o Alverca, para a Taça da Liga, logo se verá o melhor onze. É certo que vamos fazer muitas mudanças. É impossível os jogadores, na sua grande maioria, estarem disponíveis fisicamente para disputar os dois jogos”, desabafou o treinador campeão nacional.Quem não estará em nenhum dos encontros, no entanto, é o defesa Zeno Debast, que se lesionou na quarta-feira, na vitória (2-1) dos verde e brancos, frente ao Marselha, a contar para a Liga dos Campeões, e “estará fora da equipa, com toda a certeza”, nos “próximos três jogos”.Em sentido contrário, Diomande “deu resposta” frente ao Paços de Ferreira, na Taça de Portugal, e contra os franceses, na Champions, o que deixa o técnico “supertranquilo”: “Ele [Diomande] deu resposta em Paços [de Ferreira], [fez] 90 minutos bons, saiu com cãibras antes do prolongamento, mas está bem, [está] disponível.”O Sporting visita o Tondela no domingo, em partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, e arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.A equipa orientada por Rui Borges vai procurar igualar, à condição, o FC Porto, que visita o Moreirense na segunda-feira, no encerramento da jornada, e lidera o campeonato com 22 pontos, mas três do que os bicampeões nacionais.Já o Tondela é o penúltimo classificado, com apenas cinco pontos, mas o facto de ser o pior ataque da I Liga, com apenas quatro golos marcados, e a terceira pior defesa, com 14 golos sofridos, não descansa o treinador leonino. “É a quarta equipa que mais ocasiões [de golo] cria, é a segunda que mais falha, atrás do Sporting. Uma equipa que está supermotivada. [Terem] o pior ataque, a [terceira] pior defesa, pode ser um bocadinho enganador. É estarmos em alerta e ligados para o jogo de Tondela, como estávamos para o jogo de quarta-feira [com o Marselha”, advertiu Rui Borges..Sporting dá a volta ao resultado frente ao Marselha e soma segunda vitória na Champions (veja os golos)