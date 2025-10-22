Sporting dá a volta ao resultado frente ao Marselha e soma segunda vitória na Champions (veja os golos)

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Desporto

Leões operam reviravolta após toda a segunda parte a jogar com mais um jogador e passam a somar seis pontos na fase de liga da Liga dos Campeões.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Sporting venceu esta quarta-feira, 22 de outubro, na receção ao Marselha, por 2-1, em partida da 3.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

A equipa do sul de França entrou melhor e inaugurou o marcador à passagem do quarto de hora, por intermédio do brasileiro Igor Paixão.

No final da primeira parte os marselheses ficaram reduzidos a apenas dez unidades, devido à expulsão de Emerson, que viu o segundo amarelo por simulação de uma falta na área leonina.

Os verde e brancos aproveitaram todo o segundo tempo a jogar com mais um para dar a volta ao texto, através de golos de jogadores saídos do banco. Geny Catamo empatou aos 69 minutos e Alisson fez o 2-1 aos 86'.

O Sporting junta-se assim a Newcastle, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Qarabag e Galatasaray no grupo de equipas com seis pontos, posicionadas entre 8.ª e a 14.ª posição.

Sporting
Liga dos Campeões
Marselha

