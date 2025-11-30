Sporting goleia Estrela da Amadora e segura vantagem antes do dérbi

O Sporting venceu este domingo, dia 30 de novembro, por 4-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, igualou provisoriamente o líder FC Porto e assegurou três pontos de vantagem sobre o Benfica, próximo adversário.Luis Suárez chegou aos nove golos no campeonato ao ‘bisar’, aos 11 e 54 minutos, com os defesas Eduardo Quaresma, aos sete, e Ivan Fresneda, aos 25, a assinarem os restantes golos da quarta vitória seguida dos bicampeões, que aumentaram para oito os jogos sem perder.O Sporting igualou provisoriamente os 31 pontos do líder FC Porto, que ainda hoje recebe o Estoril Praia, enquanto o Estrela da Amadora segue no 14.º lugar, com 11, ao voltar às derrotas, após dois jogos a pontuar..Benfica vence na visita ao Nacional com reviravolta nos últimos minutos