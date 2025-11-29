Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Mourinho, treinador do Benfica.
José Mourinho, treinador do Benfica.EPA/ADAM VAUGHAN
Desporto

Benfica vence na visita ao Nacional com reviravolta nos últimos minutos

O grego Evangelos Pavlidis, com o seu 10.º golo na competição, aos 90+5 minutos, deu a vitória aos ‘encarnados’.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Benfica venceu este sábado, 29 de novembro, na visita ao Nacional, por 2-1, no Funchal, com dois golos nos últimos minutos do jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, igualando provisoriamente o Sporting.

O grego Evangelos Pavlidis, com o seu 10.º golo na competição, aos 90+5 minutos, deu a vitória aos ‘encarnados’, depois de o argentino Gianluca Prestianni ter chegado ao empate, aos 89, em resposta ao tento inaugural do venezuelano Chuchu Ramírez, aos 60.

Com esta vitória, o Benfica permanece no terceiro lugar, mas com os mesmos 28 pontos do Sporting, próximo adversário das ‘águias’ no campeonato, e a três do líder FC Porto, ambos com menos um jogo, enquanto o Nacional, que ampliou para quatro a série de jogos sem vencer, mantém-se no 11.º lugar, com 11.

José Mourinho, treinador do Benfica.
Rui Borges confirma regresso de Pedro Gonçalves e coloca “foco” no Estrela
José Mourinho, treinador do Benfica.
Farioli quer FC Porto atento aos detalhes no embate com Estoril Praia
Benfica
José Mourinho

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt