Sporting-FC Porto, 1-2. Obra de arte de William Gomes ditou o triunfo dos dragões em Alvalade (veja os golos)

O FC Porto venceu este sábado, 30 de agosto, o Sporting por 2-1, em Alvalade, em jogo da 4.ª jornada da I Liga e assumiu a liderança isolada do campeonato. Uma partida que ficou marcada por um grande golo do brasileiro William Gomes, que acabou por ser decisivo para a conquista dos três pontos por parte da equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli.Numa primeira parte sem golos, o espanhol Borja Sainz teve a primeira oportunidade da partida logo no primeiro minuto com um pontapé de bicicleta ao poste da baliza leonina.Os leões também dispuseram depois de duas boas ocasiões por Pedro Gonçalves, enquanto os dragões desperdiçaram outras duas oportunidades por De Jong e Rodrigo Mora.No segundo tempo, chegaram os golos. O neerlandês Luuk de Jong abriu o marcador ao finalizar quase em cima da linha de golo uma bela jogada na direita do ataque dos dragões entre Alberto Costa e William Gomes, com a assistência a pertencer ao lateral português..Pouco depois, William Gomes arrancou um pontapé em arco, de fora da área, que bateu Rui Silva. Um grande golo do jovem futebolista brasileiro, que colocou o FC Porto numa posição bastante favorável para garantir os três pontos..Contudo, a 15 minutos do final, um cruzamento de Ricardo Mangas na esquerda, começou por ser aliviado por um defesa portista, mas contra o corpo de Neuhén Pérez, acabando por trair Diogo Costa, estabelecendo o resultado em 1-2.Apesar de ter dado tudo para chegar ao empate, o Sporting não conseguiu, somando a segunda derrota da temporada, depois de ter perdido com o Benfica na Supertaça. Rui Borges somou a primeira derrota no campeonato desde que chegou ao Sporting..Refira-se que os dragões tiveram uma baixa de última hora, pois o médio espanhol Gabri Veiga sofreu uma lesão. Nesse sentido, o treinador italiano Francesco Farioli lançou Rodrigo Mora no onze, que se terá despedido do FC Porto, tendo em conta a forma como se abraçou aos companheiros no final do jogo, afinal o jovem jogador tem sido apontado ao Al Ittiahd da Arábia Saudita.O técnico do FC Porto também trocou de lateral esquerdo, com Francisco Moura a entrar para o lugar de Zaidu Sanusi.Do lado dos leões, Rui Borges lançou o onze que já era previsível, com o georgiano Kochorashvili no lugar do lesionado Morita Eis os onzes:SPORTING - Rui Silva; Iván Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Kochorashvili; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.Treinador: Rui BorgesFC PORTO - Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt; Borja Sainz, Rodrigo Mora, William Gomes; Luuk De Jong.Treinador: Francesco Farioli.