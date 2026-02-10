Paredes do balneário do Sporting esta segunda-feira no Dragão
Sporting faz queixa contra FC Porto no CD da FPF após incidentes no clássico

Dragões tencionam formalizar queixa junto do CD da FPF contra Morten Hjulmand, por alegada agressão a Tiago Galletto no triunfo do Sporting sobre o AVS para os quartos de final da Taça de Portugal.
O Sporting vai submeter uma queixa contra o FC Porto junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após incidentes no clássico da 21.ª jornada da I Liga (1-1), na segunda-feira, anunciaram esta terça-feira, 10 de fevereiro, os leões.

“Na sequência dos lamentáveis incidentes verificados por ocasião do jogo de ontem [segunda-feira], a Sporting SAD informa que vai apresentar uma participação disciplinar ao CD da FPF contra o FC Porto”, revelaram os bicampeões nacionais e atuais segundos classificados do campeonato, em comunicado.

Um dia depois do empate no Estádio do Dragão, no Porto, que manteve o FC Porto na liderança da prova, com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, o clube lisboeta criticou a postura do adversário no clássico.

Os leões visaram situações como o “condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting”.

“O que devia ser um dos melhores espetáculos desportivos da época transformou-se, de forma lamentável, mas não surpreendente, numa viagem a um tempo que o atual FC Porto - certamente por lapso - não abdica e faz questão de perpetuar”, vincaram os bicampeões nacionais.

Convicto de que “o passado nunca está morto, nem sequer é passado”, o Sporting condenou “mais um episódio negro do futebol português” e ironizou sobre a “propalada lufada de ar fresco” prometida pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, desde que sucedeu ao já falecido Pinto da Costa na liderança do clube.

“Trata-se do resultado de uma estratégia premeditada e há muito implementada, sempre com o mesmo ator principal, com impacto direto na verdade desportiva, na credibilidade das competições e na valorização do futebol, que sai, uma vez mais, seriamente prejudicado”, prosseguiu.

O Sporting garantiu que continua disponível para cooperar com todas as entidades, mesmo “perante contextos adversos”, mas pediu à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que assumam responsabilidades e implementem medidas.

Horas antes do comunicado do Sporting, fonte do FC Porto disse à agência Lusa que os dragões tencionam formalizar uma queixa junto do CD da FPF contra Morten Hjulmand, por alegada agressão do médio e capitão da equipa leonina ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, no triunfo verde e branco sobre o AVS para os quartos de final da Taça de Portugal (3-2, após prolongamento).

Sporting, detentor do troféu, e FC Porto vão defrontar-se nas meias-finais da prova rainha, que serão disputadas pela última vez a duas mãos esta época e têm jogos previstos para 03 de março, em Lisboa, e 22 de abril, no Porto.

Os dois rivais empataram na segunda-feira, para a 21.ª jornada da I Liga, com os leões a evitarem a derrota em tempo de compensação, por Luis Suárez, na recarga a um penálti falhado pelo colombiano, após o suplente e estreante costa-marfinense Seko Fofana ter adiantado os anfitriões.

Sporting empata no Dragão ao cair do pano e FC Porto segura quatro pontos de vantagem

A 13 rondas do fim, FC Porto lidera com 56 pontos, contra 52 do Sporting, segundo classificado, num pódio fechado pelo Benfica, terceiro, com 49.

I Liga
FC Porto
Sporting
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

