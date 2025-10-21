Sporting enfrenta Marselha de má memória e Rui Borges afasta cenário de crise: "Não vamos sempre jogar bem"

O Sporting recebe na quarta-feira, dia 22 de outubro, o Marselha, um adversário de má memória. Nos dois únicos jogos oficiais entre ambos, na fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23, a equipa leonina sofreu duas derrotas: 4-1 em Marselha e 2-0 em Alvalade. Agora, a equipa leonina procura a segunda vitória em três jogos na Liga dos Campeões 2025/26.O adversário está em primeiro lugar no campeonato francês e isso tem de motivar ainda mais os leões. “Se queremos estar nesta competição queremos defrontar os melhores nas melhores fases. Respeitámos na fase do sorteio pela qualidade do treinador, vamos vendo muitas coisas para adaptar a nossa postura. Estão numa boa fase da época, percebe-se bem a qualidade, gosta de ter bola, é uma equipa com muita capacidade para fazer golo”, avisou Rui Borges, elogiando o trabalho de De Zerbi no Marselha.Depois de dois jogos sem vencer, o Sporting foi obrigado a jogar o prolongamento da Taça de Portugal, para eliminar o Paços de Ferreira (3-2). O treinador dos leões sofreu alguma contestação por parte dos adeptos, mas ele continua a defender que “as escolhas têm que ver com a estratégia do jogo” e não com gestão. “No fim do jogo passámos, sentimos um carinho dos nossos adeptos, é isso que me preza dizer. Não percebo a má fase. Há momentos menos bons... não vamos sempre jogar bem. Quebrámos no jogo com o Sp. Braga, não fujo a isso. Com o Paços foi um jogo de Taça. São os jogos que mais me deixam stressado”, defendeu Rui Borges, garantindo que lida bem com críticas e opiniões contrárias. “Trabalhei muito para conseguir fazer este caminho. Nem sempre vou ser o melhor mas também nunca serei o pior”, desabafou o treinador campeão nacional, esperando que o fator casa possa ajudar a equipa no jogo com os franceses: “Em casa sentimos mais fortes por termos mais apoio. Vamos disputar todos os jogos para ganhar.”Esta quarta-feira procura a segunda vitória em três jogos na Liga dos Campeões 2025/26. E, segundo Rui Borges, a suposta má fase do Sporting e Luis Suárez é uma não questão: “Estamos em segundo lugar no campeonato a três pontos do primeiro. Para mim a má fase não existe. Mesmo até quando perdemos para o Benfica, mesmo quando perdemos com o FC Porto, foi bem explicita a dinâmica. Não existe má fase.”Já o avançado garantiu “estar no melhor momento da carreira”, depois de “anos maus” e afastou o cenário de qualquer crise: “Não temos dúvidas e sabemos o trabalho que estamos a fazer desde o início. Na época há momentos de vitórias, empates e derrotas... dúvidas não temos, pois sabemos o que estamos a fazer.”isaura.almeida@dn.pt