Sporting empata com AVS, deixa FC Porto a três pontos do título e entrega 2.º lugar ao Benfica (veja os golos)

O Sporting somou este domingo, 26 de abril, o quarto jogo sem vencer ao ceder um empate 1-1 na Vila das Aves frente ao AVS, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.Com este resultado os bicampeões nacionais podem ter comprometido de vez o sonho de conquistar o título, uma vez que se vencer na quarta-feira o Tondela, em Alvalade, em jogo em atraso, os leões ficam a sete pontos do FC Porto, a três jornadas do final. Ou seja, aos dragões basta vencerem no sábado o Alverca para festejarem o 31.º título.E mesmo o segundo lugar, fica para já entregue ao Benfica, mesmo em caso de triunfo com os tondelenses, uma vez que o melhor que podem conseguir é igualar os 75 pontos do rival, mas tendo desvantagem no confronto direto.Tal como era de esperar, os leões dominaram em absoluto na primeira parte, com o guarda-redes Adriel a negar o golo a Debast e Pedro Gonçalves. Faltava a eficácia aos leões, que no segundo tempo abriram o marcador aos 47 minutos graças a Rafael Nel, que aproveitou um mau corte de Davenich e desviou para o fundo da baliza, após um cruzamento de Vagiannidis.O mais difícil estava feito para o Sporting, que logo a seguir podia ter aumentado a vantagem, mas o remate de Pedro Gonçalves foi à barra.Já depois de Adriel ter parado um grande remate de Morita, surgiu um penálti para o AVS por mão na bola do médio japonês. Na transformação, Pedro Lima bateu Rui Silva e fez o empate aos 66 minutos.O Sporting foi depois à procura do golo que desse a vitória, mas acabou por ser Rui Silva a segurar o empate (76') ao defender um remate de Diego Duarte à meia volta.A seis minutos dos 90, foi a vez de Geny Catamo acertar no poste na sequência de um remate de Maxi Araújo. O Sporting dava o tudo por tudo para voltar a estar em vantagem.Os minutos finais foram emocionantes, com os leões a carregarem no ataque e no contra-ataque Babatunde Akinsola a isolar-se e a rematar ao poste. Na resposta Morita rematou por cima da barra.A última grande oportunidade foi do Sporting, Adriel a fazer uma grande defesa, negando assim o golo a Luís Suárez.Veja os golos: