Sporting e Manchester United ficaram-se por um empate a duas bolas na noite desta quarta-feira, 25 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões.

O jogo foi marcado por três penáltis assinalados pelo árbitro polaco Szymon Marciniak (dois para o Sporting e um para o United) e lances bizarros protagonizados pelos guarda-redes de ambas as equipas, Kaique pelo lado dos leões e Lammens pelos red devils.

Com o resultado, Paulo Fonseca segue sem derrotas no comando da equipa de Alvalade, enquanto Pochettino ainda não venceu nos dois primeiros jogos à frente do Manchester United. Os ingleses ocupam a 19.ª posição da fase de liga da competição continental, com sete pontos, três atrás do Sporting, nono.

O jogo

Há muito que une Sporting e Manchester United. Ainda à chegada à estação do Campo Grande, nas imediações do Estádio José Alvalade, adeptos britânicos entoavam cânticos em homenagem a Cristiano Ronaldo, estrela de outrora, e Bruno Fernandes, principal jogador dos red devils nos duros tempos que correm no lado vermelho de Manchester.

Nani, companheiro de CR7 na conquista da Liga dos Campeões em 2008, e, mais recentemente, Rúben Amorim são outros dos nomes importantes da história leonina que passaram pelo gigante do norte de Inglaterra - o primeiro com algum sucesso, o segundo nem tanto. Mas, a bem da verdade, é difícil para qualquer treinador apagar o incêndio na casa a arder que é o Manchester United.