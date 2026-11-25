Sporting e United empatam em duelo de gigantes entre Bruno Fernandes e Luís Suárez
Sporting e Manchester United ficaram-se por um empate a duas bolas na noite desta quarta-feira, 25 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões.
O jogo foi marcado por três penáltis assinalados pelo árbitro polaco Szymon Marciniak (dois para o Sporting e um para o United) e lances bizarros protagonizados pelos guarda-redes de ambas as equipas, Kaique pelo lado dos leões e Lammens pelos red devils.
Com o resultado, Paulo Fonseca segue sem derrotas no comando da equipa de Alvalade, enquanto Pochettino ainda não venceu nos dois primeiros jogos à frente do Manchester United. Os ingleses ocupam a 19.ª posição da fase de liga da competição continental, com sete pontos, três atrás do Sporting, nono.
O jogo
Há muito que une Sporting e Manchester United. Ainda à chegada à estação do Campo Grande, nas imediações do Estádio José Alvalade, adeptos britânicos entoavam cânticos em homenagem a Cristiano Ronaldo, estrela de outrora, e Bruno Fernandes, principal jogador dos red devils nos duros tempos que correm no lado vermelho de Manchester.
Nani, companheiro de CR7 na conquista da Liga dos Campeões em 2008, e, mais recentemente, Rúben Amorim são outros dos nomes importantes da história leonina que passaram pelo gigante do norte de Inglaterra - o primeiro com algum sucesso, o segundo nem tanto. Mas, a bem da verdade, é difícil para qualquer treinador apagar o incêndio na casa a arder que é o Manchester United.
Prova disso é o difícil começo de Mauricio Pochettino, que, após deixar a seleção dos Estados Unidos, regressou à Premier League com as credenciais das bem-sucedidas passagens por Southampton e Tottenham.
Com Zirkzee lançado no onze para substituir o suspenso Matheus Cunha, o United orientado pelo argentino apresentou-se ao jogo num 4-2-3-1, por vezes um 3-2-5 em fase de construção, com Mbeumo a abrir pelo lado esquerdo e Mazraoui a dar profundidade pelo lado direito.
O primeiro lance de perigo no jogo foi dos donos da casa, posicionados num 4-3-3, com o meio-campo formado por Altimira, Andersen e Doumbia. Aos 11 minutos, Maxi Araújo aproveitou um ressalto de Leny Yoro dentro da área e rematou por cima da baliza de Lammens.
A seguir, Geny Catamo tentou de longe, sem perigo para a baliza defendida pelo jovem guarda-redes belga. Do outro lado, o United teve o primeiro remate aos 15 minutos, mas Zirkzee, à semelhança do moçambicano sportinguista, atirou sem direção, sem grandes preocupações para Kaique.
Faltava capricho ao Sporting para aproveitar uma pressão ainda enferrujada exercida pelos homens do meio-campo e do ataque inglês (Liverpool que o diga), com os leões a pecarem no último passe ou por falta de velocidade em duas ou três oportunidades.
Os visitantes, por seu lado, começaram a gostar mais do jogo a partir de meados da primeira parte, dando mais trabalho à defesa leonina do que a equipa de Paulo Fonseca à inglesa, com Luís Suárez, isolado, a ser presa fácil entre Yoro e Maguire.
Os espectadores presentes em José Alvalade só voltariam a ver um remate aos 30 minutos, na ocasião mais clara da partida até então: Geny Catamo gingou para cima de Lisandro Martínez e um toque do argentino foi suficiente para Szymon Marciniak assinalar penálti. Luís Suárez, porém, cobrou mal e viu Lammens defender o seu remate.
Um minuto depois, foi a vez de Maxi Araújo ser lançado e, derrubado pelo guarda-redes belga, ver o árbitro apontar novamente para a marca da cal. Sem sentir a pressão, o colombiano voltou a assumir a cobrança e, desta vez, não desperdiçou: 1-0 e Lammens de herói a vilão em questão de instantes.
Nos instantes seguintes ao golo, o ambiente em Alvalade, como não poderia deixar de ser, transformou-se. Com o Manchester United acuado e o apoio dos adeptos a subir de tom, os donos da casa viram os seus extremos irem para cima, sempre com a ajuda dos foguetes Fresneda e, especialmente, Maxi Araújo, pelas laterais.
A resposta dos ingleses veio aos 39 minutos, com Diallo a receber a bola após um ressalto e a marcar, mas não faltavam motivos para anular o golo: uma falta no início do lance e um fora de jogo do marfinense. O mais perigoso do ataque do United, Diallo voltou a rematar dois minutos depois, à direita de Kaique. Foi o máximo que conseguiu a equipa de Pochettino nos primeiros 45 minutos: 1-0 para o Sporting.
Bruno castiga antiga equipa, Suárez responde
Homenageado pelo clube com uma placa alusiva aos jogos e conquistas de leão ao peito, que recebeu das mãos do presidente Frederico Varandas, Bruno Fernandes foi ovacionado pelos adeptos sportinguistas minutos antes da partida e, após o intervalo, fez valer o seu poder de decisão.
A segunda parte começou com o lance que deu a tónica à primeira: um penálti, mas, desta vez, contra os donos da casa. Lisandro Martínez, na sua primeira subida ao ataque no jogo, foi derrubado por Eduardo Quaresma dentro da área e Bruno Fernandes cobrou com precisão para empatar a partida. E bastaram mais três minutos para o português voltar a castigar a sua antiga equipa.
Aos 49 minutos, o capitão do Manchester United rematou de pé esquerdo de fora da área e, num lance caricato, Kaique, traído pelo ressalto da bola numa zona irregular do relvado, aceitou o golo. O apagão leonino na segunda parte poderia ter tido consequências ainda piores aos 53 minutos, quando o mesmo Bruno, na cobrança de um livre, esteve perto de fazer o terceiro.
O Sporting conseguiu finalmente responder, com uma arrancada de Luís Guilherme que acabou num remate de fora da área, por cima da baliza, e depois com Altimira, num remate de pé direito que obrigou Lammens a uma boa intervenção.
A apostar nos contra-ataques, Pochettino fez as primeiras alterações aos 63 minutos, com Patrick Dorgu e o internacional português Diogo Dalot a substituírem Zirkzee e Mazraoui. Fonseca, por sua vez, lançou Zalazar para o lugar de Geny aos 68 minutos.
Se de um lado houve um guarda-redes protagonista de um lance bizarro, do outro não foi diferente. Aos 80 minutos, numa falha flagrante, Lammens deixou escapar a bola mesmo à frente do suspeito do costume: Luís Suárez, com uma meia-bicicleta, não fez desfeita ao presente oferecido pelo belga e bisou para igualar o marcador a duas bolas.
Logo a seguir, o Manchester United voltou a festejar, num lance que parecia ser mais uma falha de Kaique, que, numa disputa de bola, a enviou para dentro da própria baliza. Auxiliado pelo VAR, Szymon Marciniak, no entanto, viu uma falta sobre o guarda-redes, para alívio do brasileiro e da esmagadora maioria dos 50.856 espectadores presentes em Alvalade.
O Sporting ainda esboçou uma pressão nos minutos finais, mas a última vez que o estádio inteiro se levantou não foi para festejar um golo, mas sim para prestar homenagem a Bruno Fernandes, substituído já nos descontos.
O tempo de compensação ficou ainda marcado pela expulsão de Youri Tielemans, advertido com o segundo cartão amarelo, mas já não havia tempo para muito mais. Resultado final: Sporting 2-2 Manchester United.