Sporting deixa fugir vantagem de dois golos e estreia-se na I Liga com empate na Amadora

O Sporting começou a Liga Portugal com um empate a dois golos no terreno do Estrela da Amadora, num encontro em que desperdiçou uma vantagem de dois golos construída no início da segunda parte. A equipa orientada por Rui Borges parecia ter o triunfo controlado, mas a formação da Reboleira reagiu nos minutos finais e resgatou um ponto diante dos campeões nacionais. Depois de uma primeira parte equilibrada e sem golos, o Sporting entrou decidido após o intervalo. Rodrigo Zalazar, um dos reforços para a nova temporada, inaugurou o marcador com um remate forte de pé direito, estreando-se a marcar em jogos oficiais pelos leões. Pouco depois, o médio uruguaio voltou a estar em destaque ao assistir Ioannidis para o 2-0, colocando a equipa verde e branca numa posição confortável. Quando tudo indicava que o Sporting iniciaria o campeonato com uma vitória tranquila, o Estrela da Amadora respondeu com personalidade. Leandro Antonetti reduziu a desvantagem e devolveu a esperança à equipa da casa, que continuou a acreditar até ao apito final. Já na reta decisiva do encontro, Benito aproveitou uma fase de maior quebra física dos leões para estabelecer o empate a duas bolas, fixando o resultado final. Nos instantes finais, Rui Silva evitou um desfecho ainda mais penalizador para o Sporting, ao impedir o golo da reviravolta do Estrela da Amadora com uma intervenção decisiva perante um adversário isolado. .Sporting revela plantel para a nova época com sete reforços e Pedro Gonçalves