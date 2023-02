Sporting defronta o Arsenal nos oitavos da Liga Europa

O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, ditou que o Sporting terá como adversário o Arsenal. Os jogos estão agendados para os dias 9 (em Alvalade) e 16 de março (em Londres). Pode dizer-se que calhou a fava aos leões, pois os londrinos, atuais líderes da Premier League, eram teoricamente o adversário mais complicado.

Sporting e Arsenal já se cruzaram quatro vezes nas provas europeias. A primeira foi numa eliminatória da já extinta Taça das Cidades com Feiras, em 1969. Após um empate sem golos em casa, os leões perderam por 3-0 em Londres.

Mais recentemente, em 2018, defrontaram-se na fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses venceram por 1-0 em Alvalade e depois registou-se um empate sem golos na capital inglesa.

O Arsenal, treinado pelo espanhol Mikel Arteta, é atualmente o líder da Premier League com 54 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Manchester City, e menos um jogo disputado.

Na equipa londrina destacam-se jogadores como Odegaard, Thomas Partey, Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah e Gabriel Martinelli. E ainda o português Fábio Vieira, ex-FC Porto.

No sorteio desta sexta-feira, destaque ainda para os jogos que vão opor o Fenerbhaçe de Jorge Jesus aos espanhóis do Sevilha, e para o confronto entre a Roma de Mourinho e a Rea Sociedad.

Eis os jogos:

Union Berlim-Union Saint-Gilloise

Sevilha-Fenerbahçe

Juventus-Friburgo

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Arsenal-Sporting

Shakhtar Donetsk-Feyenoord

Roma-Real Sociedad

Manchester United-Bétis

Os leões chegam a esta fase depois de terem afastado no play-off os dinamarqueses do Midtjylland, com uma vitória por 4-0 fora, depois de um empate a um golo em Alvalade.

Por estar no pote 2 das equipas vindas do play-off, o Sporting evitava adversários como o Union Berlin (Ale), Manchester United (Ing), Juventus (Ita), Leverkusen (Ale), Roma (Ita), Sevilha (Esp) e Shakhtar Donetsk (Ucr).

A formação leonina está pela quarta vez nos oitavos de final, fase em que caiu em 2009/10 e que ultrapassou em 2011/12 (chegou às meias-finais) e 2017/18 (quartos de final).