Fran Navarro marcou o único golo da partida.
Fran Navarro marcou o único golo da partida.FOTO: HUGO DELGADO/LUSA
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Sporting de Braga ganha em Moreira de Cónegos graças a Fran Navarro (veja o golo)

Os bracarenses voltaram aos triunfos em Moreira de Cónegos, nas vésperas de jogarem com o Betis para a Liga Europa
DN/Lusa
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Um golo do espanhol Fran Navarro deu este sábado, 3 de abril, a vitória ao Sporting de Braga no terreno do Moreirense, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.

Após dois jogos sem vencer, o Sporting de Braga consolidou o quarto lugar, com 49 pontos, mais quatro do que os também minhotos Gil Vicente e Famalicão, que ainda este sábado visita o líder FC Porto, antes de receber os espanhóis do Betis na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, na quarta-feira.

O Moreirense somou a terceira derrota seguida e o sexto jogo sem vencer, mantendo-se na nona posição, com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães, que é oitavo.

Veja o golo:

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Sp. Braga
Moreirense

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