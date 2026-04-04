Sporting de Braga ganha em Moreira de Cónegos graças a Fran Navarro (veja o golo)

Um golo do espanhol Fran Navarro deu este sábado, 3 de abril, a vitória ao Sporting de Braga no terreno do Moreirense, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga.Após dois jogos sem vencer, o Sporting de Braga consolidou o quarto lugar, com 49 pontos, mais quatro do que os também minhotos Gil Vicente e Famalicão, que ainda este sábado visita o líder FC Porto, antes de receber os espanhóis do Betis na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, na quarta-feira.O Moreirense somou a terceira derrota seguida e o sexto jogo sem vencer, mantendo-se na nona posição, com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães, que é oitavo.Veja o golo: