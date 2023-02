Sporting de Braga ainda sonhou, mas Fiorentina impôs 'lei do mais forte'

O Sporting de Braga ainda sonhou esta quinta-feira, por breves minutos, com uma espetacular reviravolta na eliminatória frente à Fiorentina, mas os italianos acabaram mesmo por afastar os bracarenses da Liga Conferência Europa de futebol.

Depois de terem perdido na primeira mão deste play-off de acesso aos oitavos de final da prova por 4-0 em Braga, os 'arsenalistas' vinham praticamente cumprir calendário a Itália, mas uma entrada fulgurante na partida, com golos de André Castro, aos 17 minutos, e de Álvaro Djaló, aos 34, fizeram com que sonhasse com algo mais, mas, três minutos depois, Mandragora reduziu e praticamente acabou com as aspirações portuguesas.

A partir daqui a partida baixou de ritmo, como convinha à equipa transalpina, tendo a Fiorentina passado a assumir o controlo da mesma, chegando à igualdade por Saponara, aos 58, e virando de vez o resultado aos 83, por Arthur Cabral, autor de um 'bis' em Braga.

Numa eliminatória muito equilibrada, realce ainda para os apuramentos para os oitavos dos suíços do Basileia, que, depois de perderem na primeira mão em casa do Trabzonspor por 1-0, seguiram em frente, ao vencerem os turcos por 2-0, bem como para os belgas do Anderlecht e os italianos da Lazio, que confirmaram algum favoritismo e seguiram para os 'oitavos'.

O Lech Poznan tirou partido do empate 0-0 registado na primeira mão em casa dos noruegueses do Bodo/Glimt e, hoje, um golo de Ishak, aos 63 minutos, foi o suficiente para a equipa polaca seguir em frente.

Surpreendente foi a vitória do Sheriff Tiraspol em casa dos sérvios do Partizan, com a equipa da Moldova a conseguir virar a eliminatória a seu favor, depois de ter perdido em casa a primeira mão por 1-0, tendo hoje saído de Belgrado com um triunfo por 3-1.