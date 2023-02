Sp. Braga goleado em casa pela à Fiorentina (veja os golos)

O Sporting de Braga foi goleado esta quinta-feira por 4-0 na receção aos italianos da Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da Liga Conferência Europa, complicando as possibilidades de apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Um bis do sérvio Luka Jovic, avançado que já atuou pelo Benfica, em cima do intervalo (45+1) e aos 60 minutos, e dois golos do brasileiro Arthur Cabral, aos 79' e 90', ditaram a derrota dos bracarenses, que na segunda parte, quando já perdiam por 1-0, ficaram com menos uma unidade quando o defesa central Vítor Tormena foi expulso com vermelho direto (55').

A segunda mão deste play-off disputa-se na próxima uma semana, na cidade italiana de Florença.

Veja os golos:

1-0, Luka Jovic

Fiorentina inaugura o marcador nos descontos! #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #SCBraga #Fiorentina #Jovic pic.twitter.com/t2gpOxdHxf - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 16, 2023

2-0, Luka Jovic

Bisa Jovic em Braga! ⚪#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #SCBraga #Fiorentina #Jovic pic.twitter.com/Xt2OyWP8iO - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 16, 2023

3-0, Arthur Cabral

Arthur Cabral fez o que quis e marcou o terceiro ⚪#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #SCBraga #Fiorentina #ArthurCabral pic.twitter.com/eJdKw531IZ - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 16, 2023

4-0, Arthur Cabral